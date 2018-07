Gli ascensori della stazione in funzione entro fine luglio

Sono fermi così da mesi, da quando sono stati installati. Stoppati a metà della banchina con un messaggio che continua a illuminare il display: fuori servizio. Ma gli ascensori della stazione FS di Busto Arsizio entreranno presto in funzione.

Galleria fotografica La Stazione di Busto FS e i suoi ascensori 4 di 7

RFI ha infatti annunciato che gli impianti saranno attivati entro fine mese, quindi tra massimo una settimana. Si avvia così alla definitiva conclusione i lavori iniziati nel febbraio del 2017 per rendere accessibile a chiunque lo scalo cittadino.

Un problema non da poco dato che fino ad ora l’unico modo per raggiungere le banchine era attraverso le rampe di scale, difficilmente raggiungibili per passeggini o valigie e praticamente impossibili per i disabili. Fino ad oggi, infatti, l’unico modo offerto per andare da una banchina all’altra era quello sconsigliato in qualunque altra stazione: attraversare i binari. Quattro binari, per l’esattezza, percorsi anche da treni ad alta velocità o lunghi convogli merci, che potevano essere superati solo con questa passerella.

Nel 2014 era stato proprio un ragazzo disabile, Andrey, a denunciare con la sua carrozzina quale fosse la situazione della stazione. Da quella segnalazione si levò un coro di polemiche, proteste e interrogazioni in consiglio comunale e ora, a 4 anni di distanza, la soluzione è a portata di mano.