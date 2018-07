Gli Iron Maiden entrano in un bar: “Possiamo vedere la partita dell’Inghilterra?”

Erano da poco passate le 15,30 di sabato pomeriggio, quando al Café Gallo di piazza Vittorio Veneto a Somma Lombardo è arrivata una telefonata come tante. Chi ha chiamato voleva sapere se quella sera nel locale sarebbe stata trasmessa la partita tra Svezia e Inghilterra. Poco dopo un gruppo di quelli che a prima vista sembravano essere turisti inglesi un po’ attempati e dal look particolare è entrato nel bar e si è seduto di fronte al televisore. Le due ragazze che sabato sera lavoravano nel locale non sapevano che i loro ospiti erano in realtà i membri degli Iron Maiden.

Galleria fotografica Gli Iron Maiden a Somma Lombardo 2 di 2

Saranno migliaia le persone che questa sera, lunedì 9 luglio, ascolteranno il gruppo composto da Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers e Niko Mc Brian all’Ippodromo di Milano. Ma nel viaggio che li avrebbe dovuti portare da Malpensa al loro hotel a Stresa c’è stata una tappa improvvisata, il Café Gallo appunto, per assistere al match tra la Svezia e la loro Inghilterra.

«Avevamo già sentito il nome della band, ma non abbiamo mai visto i membri di persona. Quando sono entrati nel nostro bar non li abbiamo riconosciuti e solo quando ci hanno avvisato che i nostri clienti erano nientemeno che gli Iron Maiden abbiamo fermato tutto per conoscerli», ha dichiarato una delle due ragazze di turno quella sera. Durante la serata i “mostri sacri” dell’Heavy Metal non hanno dato nell’occhio, erano tranquilli e cordiali, tanto che neanche gli altri clienti del locale si sono accorti assieme a chi stavano guardando la partita.

E’ stato l’autista della band a far notare alle bariste chi fossero i cinque inglesi e a quel punto le ragazze non si sono fatte scappare l’occasione di scattare una foto con loro. Alla fine della serata i musicisti si sono salutati con le dipendenti e hanno lasciato il locale felici per la vittoria della loro nazionale.