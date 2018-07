Gli Skorpions ospiti del grande mondo Nfl

I giovanissimi atleti della Squadra U15 Campione d’Italia di Flag Football degli Skorpions Varese sarà ospite della NFL in due game di pre-season e, più precisamente, dei Baltimora Ravens e dei New York Jets.

La notizia, che già circola da alcuni mesi, è divenuta ufficiale la scorsa settimana, con la definizione del programma di viaggio e del “cerimoniale” che le due franchigie NFL hanno comunicato alla dirigenza degli Skorpions.

La partenza, fissata per il 2 agosto, porterà i ragazzi prima a Baltimora dove, il 9/8, ospiti dei Ravens per la partita contro i Los Angeles Rams, prenderanno parte al programma NFL Experience e, durante l’Half Time, daranno vita ad un’esibizione di flag football davanti ad oltre 70.000 spettatori.

Il giorno successivo, tappa a New York per assistere all’incontro tra i Jets e gli Atlanta Falcons, ospiti d’onore in uno dei templi del football americano, il MetLife Stadium.

C’è grande eccitazione in casa Skorpions per quello che, partito come uno sogno, si è rapidamente tramutato in realtà grazie agli ottimi rapporti che da anni la dirigenza varesina intrattiene oltreoceano e, soprattutto, alla incredibile disponibilità della NFL, pronta ad offrire a questi giovani atleti e a tutto il movimento del football italiano una vetrina di assoluto prestigio.

Agli Skorpions Varese, FIDAF Ambassadors dell’estate 2018, i complimenti di tutta la Federazione e un in bocca al lupo per questa incredibile opportunità.