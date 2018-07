Contro gli “sporcaccioni”, il sindaco schiera gli agenti in borghese

«Viva gli amici a quattro zampe, viva i cittadini educati, abbasso gli sporcaccioni». Ed è per questo che il sindaco di Cassano Magnago Nicola Poliseno è pronto a usare ogni strumento, compresi gli agenti in borghese della Polizia Locale, per “stanare” chi non raccoglie le deiezioni del proprio cane.

Ognuno ha la sua strategia, che va dalle campagne di prevenzione all’uso del Dna per beccare gli sporcaccioni. E allora, perché non fare anche attività di intelligence?

I controlli sono già oggi realtà e infatti parte da qui il sindaco Poliseno: «Per tutta la settimana e in mia presenza la PoliziaLocale ha effettuato controlli specifici, nei parchi cittadini e sul Viale delle Rimembranze, nei confronti di numerosi proprietari di cani a passeggio… Tantissimi i cassanesi educati e rispettosi delle regole comunali a cui va il mio grazie perché, anche nelle piccole cose, si dimostra amore per la nostra città e per l’educazione. Troppi, purtroppo, coloro che se ne fregano di tutto e di tutti… ma questa volta sono ritornati a casa con una bella multa in tasca per mancanza di guinzaglio o per mancato possesso di “materiale per pulire”».

Una bella immagine autunnale del Viale delle Rimembranze, passeggiata per eccellenza dei cassanesi

E poi la promessa: «Intensificheremo ulteriormente i controlli (anche in borghese) nelle vie e nei quartieri dove questo malcostume (da parte di alcuni padroni che portano a spasso il cane e tirano dritto senza pulire) è diffuso. E vi assicuro #tolleranzazero» conclude il post il primo cittadino.