Gli studenti aiutano gli anziani, riparte l'”Estate gentile”

Quella di Legnano sarà, di nuovo, una “Estate gentile”: l’iniziativa rivolta agli anziani promossa dal Comune, in collaborazione con “Auser – Filo d’argento” e Centro sociale Pertini, con i ragazzi delle scuole superiori “in prima linea”, è ripartita.

Fino al termine di agosto, 25 studenti garantiranno compagnia telefonica, visite di controllo, consegna di spesa e farmaci a domicilio (i volontari sono provvisti di tesserino di riconoscimento con fotografia). Gli anziani contattati sono 180 ma il loro numero potrebbe crescere grazie al passaparola e alla campagna informativa in corso: volantini sono in distribuzione in farmacie e studi medici, presto saranno coinvolte anche le parrocchie.

Obiettivo dell’Estate gentile 2018 replicare, o incrementare, i risultati dello scorso anno, quando il servizio è stato presentato a 197 anziani, 73 dei quali hanno ricevuto compagnia telefonica, mentre le visite a domicilio sono state 37.

Gli accompagnamenti risultarono i seguenti: 45 all’Inps, in posta o in banca, dagli amici o dal parrucchiere, 42 a fare la spesa, 21 in farmacia, 9 in ospedale, 12 dal medico curante e 8 al cimitero. Si contarono oltre 800 chiamate, mentre i chilometri percorsi risultarono più di 1.200.

Chi fosse interessato può contattare il numero verde 800.401999, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, lunedì, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17. «Ringrazio fin d’ora – afferma l’assessore alla Politiche sociali, Ilaria Ceroni – tutti coloro che

partecipano all’iniziativa. Credo che questa esperienza possa arricchire tutti, le persone che ricevono assistenza così come i volontari. Il dialogo tra generazioni è uno strumento prezioso per sconfiggere la solitudine, che più facilmente colpisce la popolazione anziana nel periodo estivo, e in generale per costruire una comunità attenta e solida».