Gli ubriachi? “Non erano nel nostro locale”

«Quelle persone ubriache non sono mai entrate nel nostro bar-pizzeria». Ci tengono a dirlo, i titolari del bar pizzeria Raggio di Sole, in via Novara a Lonate Pozzolo.

La precisazione arriva dopo la notizia dell’intervento dei carabinieri che hanno denunciato due cittadini marocchini, ubriachi e protagonisti di intemperanze nella via nel centro storico del paese.

L’episodio ha creato non pochi problemi già nell’immediato al locale, quasi “assediato” dai due personaggi poi arrestati. «Queste persone sono arrivate ubriache, in bici, sbandando già perché non si reggevano in piedi. Poco prima sono passati da un altro bar non lontano, anche lì sono stati allontanati. Sono venute davanti a noi e hanno iniziato a urlare, a insultare. Sono sempre stati in strada e hanno bloccato anche il traffico, persino dalle finestre dei piani superiori qualcuno si è affacciato e li ha ripresi. I clienti, dall’interno, vedevano questa situazione agitata, alcuni si sono anche spaventati. E altri non si sono neppure avvicinati: sono stati anche i nostri clienti a chiamare i carabinieri, più volte».

Ma soprattutto i titolari temono che l’episodio venga associato alla loro pizzeria e per questo precisano: «Non sono mai entrati all’interno del bar. Sono quattro anni che gestiamo il locale, da tre abbiamo anche la pizzeria, ma a Lonate non è sempre facile lavorare. Anche per questo – concludono – non vendiamo alcol».