“Grazie al canile di Varese ho adottato il piccolo Holmes”

«Al canile di Varese ho trovato un gioiello!». È questo il commento di Domenica Ostuni, la nuova padrona di Holmes, un pincher di un anno adottato dalla signora di Venegono Superiore.

«Voglio ringraziare con tutto il cuore il personale del canile di Varese – dice la signora Domenica -. Io ho sempre avuto cani, ma Holmes è davvero uno spettacolo, bravissimo ed educatissimo. Lo hanno trovato in strada a Varese, lo ha preso un accalappiacani e lo ha portato al canile: sembra fosse stato abbandonato, poverino. L’ho visto la prima volta il giugno scorso, quando ho cominciato la trafila per l’adozione: sono stata tre volte a conoscerlo, poi il personale del canile è venuto a casa mia a visionare l’ambiente e le condizioni della famiglia d’adozione, ed infine ieri, martedì 24 luglio, me lo hanno consegnato ed ora è con me!».

Come si fa ad adottare un cane ospitato in canile? Non è una domanda scontata per chi non si è mai posto il problema. Innanzitutto bisogna segnarsi il numero di telefono del Canile di Varese (0332335070 o 3200271543) o la mail (caniledivarese@libero.it), chiamare e chiedere gli orari di apertura al pubblico, consultabili anche sulla pagina Facebook della struttura.

Il Canile di Varese è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. La procedura standard necessita di alcuni passaggi obbligati: si va al canile, si sceglie il cane, si fa un piccolo colloquio con i responsabili che devono capire dove andrà il cane e con chi, si compila poi un modulo di pre-affido. I volontari del canile andranno quindi a fare visita a casa dei candidati all’adozione e se l’esito sarà positivo ci sarà poi l’affido.