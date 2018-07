Grazie a Fabio Concato, in mostra la bellezza di Luino

Ore 20 di sabato, Parco a Lago: manca ancora più di un’ora al concerto di Fabio Concato, ma diverse persone si sono già accaparrate il posto in prima fila, subito sotto il palco sull’erba. Sono i fans del cantautore milanese, accorsi da tutta la provincia per assistere all’atteso concerto: fra i tanti ci sono Marco e Gloria, di Brezzo di Bedero, ma anche Elena, napoletana d’origine e luinese d’adozione, che ci racconta “Ho seguito Concato ovunque in Italia, è stata una gioia scoprire che sarebbe arrivato anche qui, proprio ‘sotto casa’”.

Incontriamo anche le varesine Stefania e Valentina, con la piccola Fosca, che oltre all’emozione di accompagnare la bambina al suo primo concerto, guardano con stupore la città intorno a loro: “Non siamo mai venute a Luino, non pensavamo fosse tanto bella. Torneremo sicuramente”.

Già, perché oltre all’esibizione dell’artista, è la città a mettersi in mostra agli occhi di tutti i presenti, per la soddisfazione del consigliere con delega al turismo, Laura Frulli: «È sempre un’emozione vedere il Parco a Lago riempirsi così di persone, nonostante la minaccia del maltempo, incognita costante in caso di manifestazioni all’aperto, siamo davvero soddisfatti della partecipazione di pubblico. Un sentito ringraziamento a tutti, questa serata è stata possibile grazie al lavoro di squadra di tutti gli uffici comunali, Forze dell’Ordine in primis, e un grazie a Concato, che si è dimostrato essere non semplicemente un vip, ma un grande uomo, come artista e come persona».

Il concerto di Concato rappresenta il fiore all’occhiello delle rassegne “Festival della Comicità” e “Jazz in Maggiore”. Sono infatti Francesco Pellicini e Francesca Galante a dare il benvenuto al cantautore e a evidenziare come la sua poliedricità sappia renderlo ottimo rappresentante dell’offerta culturale luinese. La professionalità e il carattere spontaneo del musicista hanno infatti fatto breccia immediatamente nei presenti: durante il concerto Concato scherza con il pubblico, ringrazia più volte per la pazienza e il calore dimostrati dai presenti, capaci di resistere al forte vento, che disturba parecchio, ma che risulta incapace di scalfire l’impeccabile performance sonora.

Un’esibizione apprezzata da tutti e culminata in una gradita sorpresa: dopo le prime note di “Domenica Bestiale”, il musicista scende dal palco e va in mezzo al pubblico, stringendo mani e passando loro il microfono, in un karaoke improvvisato che resterà nella memoria dei presenti.

Nessuna nota stonata, quindi, per una serata ricca di suggestioni, in cui l’offerta culturale luinese e la bellezza della cittadina sul lago Maggiore hanno potuto mostrarsi a tutta la provincia.