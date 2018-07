“Grazie Giovanni, ci impegneremo anche noi a sconfiggere la mafia”

“Grazie Giovanni per l’esempio che ci hai dato. Ci impegneremo anche noi a sconfiggere le mafie e l’illegalità.

I bambini della classe 4a scuola primaria Galilei di Varese”

Tra i tanti messaggi arrivati a Palermo nel giorno in cui si ricorda la morte del giudice Paolo Borsellino, c’è anche quello pensato e scritto in un’aula della scuola di Avigno rione di Varese.

Grazie alla loro maestra Nicole Rossi, arrivata nel capoluogo siciliano, il loro pensiero è stato appeso all’albero piantato in memoria di Giovanni Falcone insieme ai tanti arrivati per non dimenticare le vittime della mafia uccise in distinti agguati nel 1991.