Grease, giochi e musica anni ’50: due serate di divertimento con Milkshake party

Dopo il grande successo della prima edizione, la Pro loco di Cuasso al Monte ripropone in questo fine settimana Milkshake Party, la festa ispirata agli anni ’50 che questa sera e domani animerà l’area pic-nic di Cuasso immersa nel verde.

Si inizia questa sera, venerdì 6 luglio, alle 19, con la proiezione del cult movie “Grease” con John Travolta e Olivia Newton-John (ingresso gratuito), mentre le cucine andranno a mille per preparare ottimi hamburger, hot dog, donut, da annaffiare con fiumi di birra e il Milkshake, preparati dai ragazzi della Pro loco in collaborazione con lo staff de “Lapiazzetta” di Porto Ceresio.

Seguirà la musica dal vivo, rigorosamente anni ’50 e nell’arco della serata ci saranno molte occasioni divertimento: dal babol match (chi fa la palla più grande con un chewing-gum), all’hoola hoop, ma potrete anche farvi un’acconciatura “vintage” direttamente alla festa, per essere in tema, o far divertire i bambini sui gonfiabili e con altre attività fino a mezzanotte.

Sabato 7 luglio si riparte alle 19 con il dj set di Rdio Street e poi Music Live Show con The Goose Bumps e si balla, si mangia e ci si diverte fino a notte, sempre in stile anni ’50.

Durante la festa è previsto anche un raduno con esposizione di auto e moto d’epoca.

In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata al prossimo fine settimana, 13 e 14 luglio.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook della Pro loco di Cuasso al Monte