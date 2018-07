Guado e giochi d’equilibrio per tutti al Wild Land di Brinzio

Prati e boschi attorno al Brinzio, nel cuore del Parco del Campo dei Fiori, si prestano a innumerevoli passeggiate per le famiglie con bambini, anche piccoli. Ma tra le mete destinate a riscuotere maggiore entusiasmo tra grandi e piccini c’è sicuramente il campo attrezzato di Wild Land.

Galleria fotografica wild land 4 di 8

L’area, tutt’oggi ad accesso libero e gratuito dai sentieri nel bosco e dall’area sosta di via Dante Alighieri, è nata qualche anno fa con l’obbiettivo di creare uno spazio dedicato alle esercitazioni di scout ed escursionisti e per consentire la pratica dell’educazione ambientale.

All’interno del campo è infatti possibile allenarsi con bussola e cartine e non mancano attrezzi come il ponte tibetano o i tronchi di equilibrio. Da sperimentare anche il guado del torrente, la scala di arrampicata, le funi orizzontali e verticali sparse tra gli alberi e il palco di salita.

A dirla tutta in questo momento alcune delle attrezzature dell’area avrebbero bisogno di un po’ di manutenzione, ma il divertimento è assicurato.

Anche perché tutte queste attrattive sono adiacenti ad un campo da calcio a sette, con tanto di bagni e spogliatoi, e ad un’area picnic con tavoli e panche per ospitare feste e grigliate. L’accesso alla struttura è libera e aperta a tutti purché vengano rispettate le norme di utilizzo delle attrezzature, nonché l’ordine e pulizia dell’area ricreativa e dell’ambiente naturale circostante.

L’eventuale prenotazione (contattando l’Ente Parco del Campo dei Fiori allo 0332 435386 oppure info@parcocampodeifiori.it) della struttura con portico e bagni, costituisce diritto di precedenza sugli eventuali altri fruitori.

La struttura rimane aperta per tutta la bella stagione, mentre chiude in inverno. A meno che non nevichi: in questo caso l’area di Wild Land diventa parte del percorso della pista per lo sci di fondo del Brinzio e la “casetta” con portico la sede della Scuola di sci.