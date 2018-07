Guasto al passaggio a livello, ritardi fin dalla prima mattina

E’ stato un guasto al passaggio livello vicino alla stazione ferroviaria di Porto Ceresioa far “cominciare male la giornata” ai pendolari della Valceresio.

Il guasto, “di competenza RFI” come segnala la nota di Trenord, e “che impediva la partenza in sicurezza” ha fatto partire il treno delle 7.16 dalla stazione di Varese e non da quella di partenza, cioè quella di Porto Ceresio, e a causato ritardi fino a 30 minuti e variazioni varie.