Guasto alla linea ferroviaria, Alfieri a Fontana: “Non basta provare vergogna”

«Quella dei pendolari che abbandonano il treno e camminano sui binari verso Legnano è l’immagine del fallimento di Regione Lombardia e Trenord. Fontana non può limitarsi a “provare vergogna”, se è in grado si metta subito al lavoro per rimborsare ai pendolari tutti i danni di questi anni e per dare alla Lombardia un servizio degno di un paese civile».

Lo dichiara il senatore Alessandro Alfieri, segretario regionale PD, in merito al guasto di mercoledì mattina sulla linea ferroviaria Varese-Milano e che ha creato disagi a migliaia di persone dirette, a quell’ora, verso i luoghi di lavoro.