Guasto dopo la stazione di Legnano, pendolari sui binari

Il treno S5 proveniente da Varese e diretto a Treviglio delle 7,13, carico di pendolari, sta bloccando la linea ferroviaria poco dopo la stazione di Legnano a causa di un guasto alla linea elettrica. Quasi tutti i passeggeri presenti sul treno sono scesi e non sono mancate scene di panico.

Si era sparsa la voce, infatti, di una fiammata da un quadro elettrico all’interno di un vagone ma le cause del guasto non sono ancora chiare. Sembra più probabile l’ipotesi che un cavo della linea elettrica di Rfi si sia spezzato cadendo sul vagone. Sul posto si stanno comunque recando i tecnici di Rfi.

Le persone scese dal convoglio si sono poi dirette a piedi fino alla stazione non lontana, camminando lungo i binari. Questo non consentirebbe agli altri treni di proseguire per un problema di sicurezza anche se l’altro binario è disponibile. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri e la Polizia Locale. Possibili ritardi fino a circa 60 minuti.

AGGIORNAMENTO DELLE 10.08 – La circolazione ferroviaria è ripresa su binario unico dalle 10.