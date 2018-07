Il paradiso del confetto

Brusa Confetti snc è nata alla fine degli anni ’40 e che ancora oggi è gestita dalla stessa famiglia.

L’azienda si occupa della fornitura di confetti a privati e anche ad aziende, con la possibilità di scegliere tra oltre 100 prodotti dolciari differenti e di altissima qualità, derivati da materie prime di primissima scelta.

Da Brusa Confetti si possono trovare anche bomboniere, confetti, tante idee per creare le proprie partecipazioni, articoli promozionali, sacchettini rigorosamente Made in Italy e tanti altri servizi per rendere speciale una cerimonia.

Il personale di Brusa Confetti snc è altamente preparato e risponde in modo cordiale e attento alle richieste dei clienti, fornendo le migliori soluzioni per ogni occasione.

L’azienda effettua consegne e spedizioni in tutta Italia e in Europa.

Lo staff di Brusa Confetti snc vi aspetta nella sede storia di Viale Valganna 28 a Varese.

Informazioni di contatto

Brusa Confetti snc

Viale Valganna, 28 – 21100 Varese

tel. 0332287871

Sito internet | Pagina Facebook

Viale Valganna, 28