Voragine di 4 metri: il Vellone “buca” la piazza del mercato

Il marciapiede che costeggia piazzale Kennedy a Varese è “collassato” proprio nel giorno del mercato del sabato, dopo la notte di maltempo che si è abbattuta su Varese.

Fortunatamente, l’evento non ha coinvolto persone o veicoli: ma addetti del Comune Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, allertati, hanno verificato la situazione e hanno dovuto transennato tutta l’area.

La profondità del buco che si è creato è di ben 4 metri. Gli operatori intervenuti con un’autopompa hanno interdetto l’area, mentre la polizia locale ha fatto transennare ed inibito il transito sul marcapiedi e chiuso la corsia preferenziale dell’autobus.

Le cause del fenomeno sono state subito chiare: al di sotto del livello stradale passa il fiume Vellone, che in quel tratto scorre sotto la strata “intubato” in un condotto realizzato a inizio novecento: «Le forti piogge e le infiltrazioni hanno lentamente eroso il muro del dotto sotterraneo provocando il cedimento» ha spiegato l’Assessore ai Lavori pubblici, Andrea Civati, confermando inoltre confermato che: «Ci siamo già attivati per dare il via ad un provvedimento di somma urgenza che ci consentirà di intervenire prontamente. Questo cedimento, in un’area da tempo trascurata, dimostra ancora una volta l’importanza del Progetto Stazioni che investirà fortemente su piazzale Kennedy e sull’intera area».