Inaugurata la pista di atletica “fiore all’occhiello per la città”

“È un giorno di grande festa per tutta la città di Saronno e i saronnesi. Oggi inauguriamo l’importante pista di atletica dello stadio della nostra città, completamente ristrutturata grazie all’impegno concreto dell’amministrazione comunale che ha voluto investire 300.000 euro e alle risorse, pari a 250.000 euro, messe a disposizione da Regione Lombardia, attraverso un loro bando”. Così il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli durante il suo intervento che ha dato il via alla cerimonia.

“Un successo straordinario – ha detto ancora il sindaco Fagioli – reso possibile grazie all’impegno di tutti i miei assessori, dirigenti comunali e le associazioni, grande patrimonio della città. Un grazie quindi a tutti coloro che in questi tre anni si sono impegnati per la realizzazione di un grande progetto”.

Vista l’importanza dell’evento la Regione Lombardia ha deciso di far sentire la sua vicinanza con la partecipazione dell’assessore allo Sport Martina Cambiaghi e la presenza del sottosegretario alla Presidenza con delega ai Grandi Eventi, Antonio Rossi.

Erano inoltre presenti: tutta la giunta comunale, il Presidente del Consiglio comunale Raffaele Fagioli e alcuni consiglieri. In chiusura il Presidente di Fidal Lombardia, Gianni Mauri, ha voluto dedicare un pensiero a Pierluigi Migliorini, “un uomo che ha segnato l’atletica lombarda per 50 anni. Con l’occasione ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione comunale per il lavoro in questi anni e il loro supporto”.