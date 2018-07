Inaugurato il nuovo campo da basket ai Ronchi

Completato con gli ultimi ritocchi settimana scorsa, già “provato” questa settimana dai primi giocatori, è stato inaugurato nel tardo pomeriggio di martedì 17 luglio il nuovo campo da basket nel parchetto di via delle Rose-via Solferino, ai Ronchi.

Il progetto era stato proposto nell’ambito del Bilancio Partecipato del 2016 (nella seconda e ultima edizione di questo strumento, usato dalla giunta Guenzani e poi superato): l’idea aveva raccolto un gran numero di consensi nelle votazioni ed era finita dunque tra i quattro progetti finanziati.

Successivamente l’intervento è stato spostato dalla giunta Cassani dall’originale collocazione prevista in centro – il parchetto di via Bottini – al verde quartiere di Ronchi, appunto nel giardinetto accessibile da via delle Rose e da via Solferino.

All’inaugurazione c’erano la giunta Cassani al gran completo, i consiglieri Rocco Longobardi ed Evelin Calderara, i promotori dell’iniziativa. E tanti ragazzini e bambini, che anche in futuro animeranno questo spazio.