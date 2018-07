Inaugurato il nuovo parcheggio: altri 50 posti auto in zona Stazione

E’ stato inaugurato questa mattina ad Arcisate il nuovo parcheggio su via Cavour, realizzato su un tratto della copertura della ferrovia. Si tratta di una cinquantina di posti auto (49 più due posti riservati a disabili) che da oggi saranno a disposizione in un’area centrale del paese, a due passi dalla stazione.

«Con il nuovo parcheggio ora i posti auto nell’area del centro sono oltre 300 – spiega il sindaco Angelo Pierobon – e quest’ultima opera contribuirà non poco ad alleggerire la pressione in una zona cruciale per la presenza della stazione».

La storia del nuovo parcheggio arriva da lontano: «Nel 2009 scegliemmo di rinunciare al sottopasso di via Luscino/via Sacragna – spiega ancora Pierobon – per poter sfruttare questo pezzo di copertura della ferrovia con un’area parcheggio che ora si rivela molto utile».

I 50 posti auto saranno per ora liberi da disco orario e gratuiti e l’intenzione dell’Amministrazione è quella di lasciarli così anche in futuro.