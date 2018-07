Un’inaugurazione da record

Questa settimana vi raccontiamo dei Fratelli Carli, azienda olearia ligure che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti e che in ottica di rinnovamento ed espansione della propria attività, ha inaugurato il suo Emporio Fratelli Carli in pieno centro a Varese.

La notizia ha catalizzato l’attenzione dei lettori di Varesenews, tanto che in sole 24 ore, l’articolo che annunciava l’arrivo di un angolo di Liguria in centro a Varese, è stato letto oltre 7.500 volte e condiviso 714 volte su Facebook.

A rafforzare la comunicazione, il post Facebook ha raggiunto in una giornata 53.922 persone ed è stato condiviso 113 volte.