Incendi nel Parco Val Grande, in volo elicotteri e Canadair

Fiamme e mezzi antincendio in diversi punti della provincia Verbano Cusio Ossola, a ridosso della preziosa area wilderness della Val Grande.

Da ieri bruciano diversi ettari di bosco sulle alture sopra Premosello Chiovenda, nella zona del Pizzo delle Pecore, appunto nel territorio del Parco Naturale della Val Grande. La colonna di fumo era ben visibile dall’abitato premosellese. È intervenuto un Canadair che carica acqua nel tratto di lago Maggiore davanti all’abitato di Feriolo di Baveno, ma sul posto ha operato anche l’elicottero dei Carabinieri forestali.

Un altro incendio ha invece toccato la zona della Val Cannobina, la valle trasversale che dalla val Vigezzo riporta sul lago Maggiore, altra “porta” della Valgrande. Bruciano i boschi sopra Gurrone, in località Olzone, dove s’interviene con mezzi aerei (un elicottero) e con squadre a terra dei vigili del fuoco.

C’è anche una certa polemica in zona: «Gli incendi dei boschi in montagna tornino sotto la competenza dei Forestali» ha attaccato il sindaco di Premosello Chiudenda Monti. «Ritengo che le competenze per gli incendi nelle aree protette debba tornare ai Carabinieri Forestali, che sono sul territorio da anni con compiti anche di vigilanza e controllo che i Vigili del fuoco non possono svolgere» ha spiegato il primo cittadino a OssolaNews. «Non credo che si possa modificare la legge, ma, come ho già chiesto alla Prefettura, propongo che si crei una consulta sul territorio per gli incendi boschivi in montagna, ridando la competenza all’ex Corpo forestale, mentre i Vigili del fuoco si occupavano dei centri abitati».



I mezzi aerei impiegati sono stati uditi anche in provincia di Varese, sopra Busto e Gallarate: il Canadair era in trasferimento a circa 2800 metri di quota e a una velocità di quasi 300 km/h.

L’ultimo grande incendio, ben più ampio, aveva toccato la Val Grande nel dicembre del 2016.