Incendio in una casa, sotto al temporale

I vigili del fuoco sono impegnati in via Magenta a Gallarate per un incendio che si è sviluppato nel sottotetto di un edificio.

(foto d’archivio)

L’allarme è scattato intorno alle 23.40 di martedì 3 luglio, mentre in zona imperversa un violento temporale.Il Comando di Varese ha inviato sul posto la squadra di Somma Lombardo e, in supporto, un’autoscala. Altri mezzi risultavano contemporaneamente impegnati a causa del maltempo che imperversa in zona.

Articolo aggiornato alle ore 00.00 di mercoledì 4 luglio