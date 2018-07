Incendio divampa in un appartamento

Domenica 8 luglio, alle 10.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti a Luino, in via del Pozzo, per domare l’incendio divampato in un appartamento.

Per cause ancora in fase di accertamento un’unità abitativa, posta al piano terreno di uno stabile, è stata interessata dalle fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non ci sono feriti.

