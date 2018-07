Incendio in piazza Libertà, scatta l’allarme

Il fumo che nel pomeriggio di martedì usciva dall’ultimo piano dal palazzo che, tra piazza Libertà e corso Italia ospita l’Oviesse e il Carrefour ha creato non poco allarme nel cuore di Saronno.

E’ successo alle 17,30 quando è iniziata la mobilitazione: alcuni passanti hanno visto il fumo uscire dall’ultimo piano ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

Nel frattempo dipendenti e clienti sono usciti dai due punti vendita e si sono radunati in piazza dove si sono fermati anche diversi passanti. I vigili del fuoco, presto raggiunti da una pattuglia della polizia locale e dei carabinieri, hanno domato le fiamme in pochi minuti. Contenuti i danni limitati al locale in cui si è verificato l’incendio. All’ultimo piano ci sono ufficiali, spazio relax e alcuni magazzini. Le attività commerciali hanno riaperto alle 19. Le prime ipotesi parlano di un incendio di natura accidentale.