Incendio a Giubiasco, evacuate 40 persone

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in una palazzina di Giubiasco, in via Fossato 2.

Il rogo è divampato in un locale caldaia e successivamente il fumo si è propagato all’interno della palazzina attraverso i vani delle scale.

A fini precauzionali è stato necessario evacuare una quarantina di persone. Sei di esse sono state trasportate in ambulanza in ospedale per controlli.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Bellinzona, la Croce Verde e i pompieri di Bellinzona, che hanno provveduto a domare le fiamme e ad arieggiare i locali.