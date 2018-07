Incendio nel luganese, trovata morta una donna

Intorno alle 3 di notte di verso le 3 a Caslano, nel luganese, è scoppiato un incendio, per cause che l’inchiesta della polizia cantonale dovrà stabilire, in una casa in via Chiesuola.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

All’interno dell’abitazione è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna.