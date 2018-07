Incidente in A4: auto schiacciata tra tre camion. Morto il conducente

Grave incidente sull’A4 nel tratto compreso tra il bivio con la Tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino.

Poco prima delle 10.30 di questa mattina, martedì 24 luglio, tre mezzi pesanti si sono scontrati. Coinvolta anche una vettura che è rimasta schiacciata. Pesante il bilancio delle vittime: un uomo di 59 anni ha perso la vita mentre altre tre persone sono state trasportate in ospedale sin condizioni non preoccupanti. Il 118 è intervenuto con l’automedica e due ambulanze mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre la vittima dalle lamiere.

Per permettere le operazioni di soccorso, il tratto è stato chiuso.

Per chi proviene da Venezia ed è diretto a Torino e verso l’autostrada A8 dei laghi, si consiglia di utilizzare la A35 Bre-Be-Mi, poi la A58 Tangenziale est esterna di Milano in direzione Bologna, quindi la A1 verso Milano e da li prendere la Tangenziale Ovest direzione A8 e Torino. Ci sono code per curiosi tra Pero ed il bivio con la Tangenziale nord in direzione Brescia.