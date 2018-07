Incidente auto-moto, autostrada bloccata

Incidente stradale questa mattina attorno alle 8.45 lungo la A-8 in direzione Milano prima della barriera di Gallarate.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente tra un’auto e una moto all’altezza del comune di Cavaria direzione sud.

Società Autostrade fa sapere che

Il traffico è bloccato tra Cavaria e Gallarate nord verso Milano – Sulla A8 Milano-Varese tra Cavaria e Gallarate nord verso Milano il traffico è bloccato con 3 km di coda, a partire da Castronno, a causa di un incidente avvenuto al km 32 alle 8:40. Si tratta dello sbandamento di una moto. In alternativa a chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Solbiate e rientrare in autostrada a Gallarate dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.