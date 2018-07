Incidente in Canton Ticino, motociclista varesino in pericolo di vita

Un grave incidente stradale in Svizzera ha coinvolto un motociclista di 59 anni residente nel Varesotto. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, di sabato 7 luglio nella zona della valle del Blenio, in Canton Ticino.

Secondo la ricostruzione della polizia cantonale l’incidente è avvenuto tra la moto guidata dal varesino e un’auto. L’impatto è avvenuto nella frazione di Corzoneso, nel Comune di Acquarossa, dove un 19enne (cittadino svizzero domiciliato nella regione) stava circolando alla guida di un’autovettura sulla strada cantonale proveniente da Biasca.

Giunto all’incrocio per Nara – Leontica, l’automobilista ha iniziato la manovra di svolta a sinistra. In quel frangente sopraggiungeva in direzione opposta un motoveicolo con alla guida un 59enne cittadino italiano residente nel Varesotto.

A causa del violento impatto il motociclista è rovinato a terra. Sul posto, oltre la Polizia cantonale, sono arrivati i soccorritori della Tre Valli Soccorso e la Rega che hanno prestato le prime cure al 59enne, per poi trasportarlo in elisoccorso all’ospedale. A detta dei medici la vita dell’uomo sarebbe in pericolo mentre è uscito illeso il conducente dell’autovettura.

La strada è stata chiusa per alcune ore.