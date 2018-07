Incidente a Palazzo Reale, cordoglio da parte della giunta

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell’intera Giunta, esprime “cordoglio e vicinanza” alla famiglia e ai cari colpiti dal grave incidente

che si è verificato oggi in un cantiere di Palazzo Reale a Milano.

Gli assessori Melania Rizzoli (Lavoro, Istruzione Formazione) e Giulio Gallera (Welfare) hanno sottolineato come “quello della tutela dei lavoratori sia stato uno dei primi temi che la Giunta ha affrontato all’inizio del suo mandato”. “La Regione – hanno proseguito – ha chiesto al ministero della Salute di usare per interventi straordinari gli 8 milioni ricavati dalle multe per inadempienza da parte delle aziende e di destinare queste risorse all’assunzione di 40 nuovi addetti ai controlli”.

“Inoltre – hanno concluso – proseguiamo nell’attivita’ di quelle che definiamo essere ‘buone pratiche’ come per esempio, estendere i modelli virtuosi per la riduzione dei rischi di infortunio adottato da una determinata azienda a tutte le altre che possiedono lo stesso profilo di rischio”.