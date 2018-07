Incidente in via Trieste, sul posto pompieri e 118

Vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo per un incidente stradale avvenuto in via Trieste a Cassano Magnago.

(foto d’archivio)

È successo alle 19 nella zona del pianoro agricolo (noto per alcune aziende e agriturismi) che si trova quasi al confine con Oggiona con Santo Stefano.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica del 118-Areu in codice rosso e due mezzi dei vigili del fuoco, chiamati per liberare le persone rimaste incastrate. Secondo le prime informazioni sarebbero due le persone coinvolte.

Articolo aggiornato alle ore 19.45 di domenica 22 luglio 2018