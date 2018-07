Incidente sul lavoro: ferito un giovane operaio

(immagine di repertorio)

Nuovo incidente sul lavoro in Canton Ticino, dopo la tragedia di ieri sull’autostrada A2 che ha causato la morte di due operai italiani.

Questa mattina verso le 10.30 a Sonogno in Strada de Redorta, nel Locarnese, presso un cantiere per la pavimentazione stradale un operaio 59enne, domiciliato nel Bellinzonese, alla guida di un rullo compattatore, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha schiacciato di striscio il piede destro di un operaio 23enne domiciliato nel Luganese facendolo cadere a terra sul manto stradale appena posato.

A causa del parziale schiacciamento e della caduta il giovane ha riportato ferite non gravi: la probabile frattura della caviglia e lievi escoriazioni e ustioni.

Sul posto per i soccorsi, è intervenuta la Rega che ha soccorso e trasportato il giovane all’ospedale.