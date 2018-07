Incidente sulla SS 366 nella notte, scontro tra auto

Un’incidente stradale sulla SS 336 nel comune di Cardano al Campo, intorno a mezzanotte di ieri. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate. Coinvolta nell’incidente anche un bambina di 9 anni, le persone coinvolte sono fuori pericolo di vita. La superstrada è rimasta chiusa al traffico in un senso di marcia per circa due ore al fine di permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto la Squadra dei Vigili del Fuoco e del 118.

Altro incidente sulla SS366 nella notte. Intorno alla una, all’altezza dell’uscita di Casorate Sempione, un’autovettura si è ribaltata. Coinvolto un ragazzo di 19 anni, soccorso in codice verde.