Incidente in zona ospedale, due feriti

Scontro questa mattina, 16 luglio, in via Forlanini a Luino, non distante dall’ospedale. Due auto si sono scontrate e altrettante persone sono rimaste ferite.

Si tratta di una donna di 54 anni e di un uomo di 68 soccorsi in codice giallo da un’ambulanza. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.

Sul posto anche un’automedica, carabinieri e vigili del fuoco.

I feriti sono stati trasportati al vicino ospedale.