Innovazione Civica: “Ecco cosa abbiamo fatto in un anno”

Innovazione Civica, nata dall’ iniziativa di un gruppo di amici della cosiddetta società civile, rappresenta l’unica e autentica lista civica senza espressione diretta di partiti politici; identità distintiva che consente di lavorare sui progetti per la crescita del territorio liberi da vincoli di schieramento ideologico.

Innovazione Civica sempre presente nelle dieci commissioni consiliari è il gruppo più rappresentato e più rappresentativo.

Innovazione Civica studia la documentazione messa a disposizione dei consiglieri comunali per i singoli provvedimenti e iniziative, verifica le proposte e i progetti fornendo il proprio contributo per migliorare il risultato finale nell’interesse pubblico.

Innovazione Civica quando non ritiene la proposta meritevole di assenso, spiega i motivi ostativi e se necessario fornisce proposte alternative. Durante l’ultimo consiglio comunale del 9 luglio scorso nonostante la condivisione per la promozione di un dibattito nell’interesse della civica comunità per l’argomento trattato, Alfio Plebani ha espresso parere contrario alla mozione presentata da PD e da Partecipare insieme 2.0 in merito all’incompatibilità di carica del sindaco Ing. Dario Galli: “Il consiglio Comunale non ha competenza in merito a temi in campo giuridico amministrativo ed alla eventuale libertà di interpretazione degli stessi, la mozione presentata non produce alcun effetto valido ed applicabile. Sarebbe stato più pertinente presentare un’interrogazione consiliare”.

Innovazione Civica non dedica tempo ad espressioni di giudizio sull’operato dei consiglieri comunali, degli amministratori e dei singoli schieramenti di partito.

Innovazione Civica ha l’umiltà di riconoscere i ruoli istituzionali conseguenti il risultato delle ultime urne elettorali e lavora nell’esclusivo interesse di crescita del territorio.

Alfio Plebani ad esito della commissione X “Controllo, Trasparenza e Garanzia” della quale è presidente, svoltasi in data 12 febbraio 2018 ha prodotto un contributo per le opportune valutazioni di legittimità delle procedure e dei provvedimenti adottati per la realizzazione dell’AREA FESTE. La base dalla quale partire per sbrogliare più facilmente e rapidamente il bandolo della matassa, un’istruttoria documentale puntuale con riferimenti normativi e legislativi per fare chiarezza su un tema che ha interessato i programmi elettorali di tutti gli schieramenti politici.

Lavoriamo in due ambiti fondamentali per la crescita del territorio e per la qualità della vita. Gaetano Spinola membro del Distretto Urbano del Commercio mette a disposizione l’esperienza maturata in oltre 10 anni di gestione in qualità di manager del DUC di Busto Arsizio e Alessandro Codato è stato chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Asilo Infantile di Abbiate Guazzone. Produciamo effetti concreti lasciando commenti e critiche improduttive alle nostre spalle.