Inseguimento ad alta velocità per la Polizia Locale

Secondo inseguimento in quindici giorni per la Polizia Locale di Malnate.

Nella giornata di ieri, lunedì 23 luglio, durante i controlli ad “alto impatto” che vedono impegnate due pattuglie di cui una con auto civetta, l’auto borghese ha visto sopraggiungere in via Don Maesani un’auto a forte velocità.

Insospettita probabilmente dal veicolo che lo seguiva, l’autovettura ha cominciato a scappare verso la pattuglia istituzionale incaricata di fermare le auto segnalate.

Nonostante l’ulteriore alt, l’auto si è diretta a velocità sostenuta verso gli agenti i quali, dopo aver evitato di essere investiti, hanno iniziato un inseguimento del veicolo in fuga, speronando un’altra autovettura quasi al confine di Varese per poi dileguarsi.

Gli accertamenti sono ancora in corso. Altro caso circa quindici giorni fa, stessa dinamica e auto scappata all’alt con inseguimento fino a Vedano Olona, dove si è proceduto a carico del conducente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per guida senza patente con conseguente sequestro del veicolo.

Il comandante Stefano Lanna: «L’attività ad “alto impatto” permette di poter agganciare veicoli con l’auto civetta per poi comunicare via radio alla pattuglia il luogo concordandone il blocco. In tal modo vengono repressi illeciti amministrativi quali uso del telefono cellulare, guida pericolosa, sorpassi, ma non solo. I risultati non mancano. Qualche mese fa abbiamo accompagnato per identificare due cittadini bulgari che circolavano in un quartiere residenziale della città come in altra occasione abbiamo sequestrato l’auto a due milanesi provenienti da campo rom in visita a Malnate. Sul caso di oggi, siamo vicini alla sua risoluzione».

L’assessore Giorgio Fortis: «Sono entusiasta dell’operato dei nostri agenti, i quali sono in questo momento impegnati su diversi fronti. L’attività di oggi è dimostrazione di come, nonostante i problemi di organico, gli agenti cercano sempre di operare per una Malnate più sicura. Sono in corso ancora le pattuglie serali ed operazioni come quella ad Alto Impatto dove gli agenti pattugliano i quartieri residenziali con due auto di cui una civetta per cercare di garantire una maggior sicurezza della città. Al fine di migliorare l’efficacia operativa del comando e la sicurezza degli agenti, l’amministrazione comunale ha previsto investimenti già nel 2018 per l’adeguamento logistico della sede e per migliorare ulteriormente le dotazioni operative in loro possesso. Per quanto riguarda la videosorveglianza e i varchi agli accessi: il progetto è ancora valido e per quanto ci riguarda, solo rinviato».