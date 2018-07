Intervengono per una lite, carabinieri trovano una pianta proibita

Poteva finire con una strigliata o un rimprovero. Invece è finita con una denuncia per produzione di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Carnago hanno deferito ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90 (normativa sugli stupefacenti) un giovane 19enne del luogo.

I militari, intervenuti per una lite scoppiata presso l’abitazione dove il giovane convive con i propri genitori, dopo aver calmato gli animi e adottato i provvedimenti che ne conseguono in merito ai fatti, hanno scoperto che sul balcone della camera da letto del giovane c’era una pianta di marijuana che lo stesso coltivava da qualche tempo. Eseguiti gli accertamenti del caso, il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica di Varese per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente.

Le indagini sono in corso anche per verificare la condotta messa in atto dal 19enne nell’ambito del nucleo familiare, la cui serenità sembra manchi ormai da tempo.