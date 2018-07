Nuovo intervento chirurgico alla gamba per il 43enne investito dal treno

L’uomo che ieri sera, martedì, è stato investito dal treno alla stazione di Malnate è in rianimazione in prognosi riservata stabile ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Il 43enne dovrà essere sottoposto a un nuovo intervento chirurgico alla gamba rimasta e che i medici stanno cercando di salvare. L’investimento, infatti, ha causato la perdita di un arto.