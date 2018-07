Diciannovenne muore sotto al treno

Un ragazzo di 19 anni è stato investito dal treno sulle banchine della stazione di Legnano ed è deceduto. È accaduto pochi minuti prima delle 11 di lunedì 9 luglio.

Si registrano ritardi e limitazioni in entrambe le direzioni, in particolare sul binario in direzione Milano.

Sul posto è presente la Polizia ferroviaria e la polizia del commissariato di Legnano. È in fase di ricostruzione la dinamica dei fatti.

Trenord nella pagina dedicata alla circolazione in tempo reale fa sapere che:

A causa dell’investimento di una persona, avvenuto nei pressi tra le stazioni di PARABIAGO e LEGNANO, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. Prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione.

Alle 11.30 è stata attivata la circolazione a binario unico, quindi a senso unico alternato, fra Busto le stazioni di Arsizio e Parabiago. I ritardi sono ancora consistenti, tra i 30 e i 50 minuti. Proseguono i rilievi di rito da parte dell’Autorità Giudiziaria.