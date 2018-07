Invidia, M5s: “Da Ue limitazioni a libertà di espressione di internet”

“Esprimo la mia solidarietà a Wikipedia che per protesta alla riforma sul copyright promossa dalla Commissione Europea stamattina ha deciso di oscurare le proprie pagine. Se questa modifica alla direttiva sul copyright dovesse trovare l’approvazione del Parlamento europeo il prossimo 5 luglio, la rete come la conosciamo oggi svanirà.” Così in una nota stampa il deputato M5S varesino Niccolò Invidia.

“La libertà di espressione di Internet verrà limitata pesantemente e questo è inaccettabile. Internet deve essere libera, indipendentemente, al servizio dei cittadini, e l’Europa non può permettersi di sviluppare delle misure di censura preventiva. Anzi, l’obiettivo della Commissione Europea dovrebbe essere quello di sviluppare una piena cittadinanza digitale dei suoi cittadini, non di costringerli a vivere in una rete imbavagliata.” Incalza il deputato pentastellato.

“Non di meno questa direttiva concentrerebbe il monopolio di internet nelle mani di poche piattaforme. Noi siamo per la competizione, l’innovazione online, la libertà di espressione. Non possiamo accettare una riforma bavaglio che limita la libertà di informazione dei cittadini e della cosiddetta informazione collettiva, rappresentata pienamente da Wikipedia. Il MoVimento si è sempre battuto per la libertà in rete e gli open data, se questa riforma dovesse essere approvata ci impegneremo affinché nel suolo nazionale non trovi riscontro. Giù le mani da Internet.”