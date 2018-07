Ispezioni al viadotto, cambia la viabilità sulla superstrada per Malpensa

Per consentire al Comune di Busto Arsizio di eseguire in sicurezza le attività di indagine sul viadotto di sovrappasso alla statale al km 1,234, saranno istituite alcune limitazioni al transito lungo la strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”.

Dalle ore 21 di domenica 22 alle ore 5 di lunedì 23 luglio sarà infatti chiusa una corsia lungo le carreggiate in direzione Malpensa e A8 nel tratto compreso tra il km 0,700 e il km 1,400, nel territorio comunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La viabilità in entrambe le direzioni sarà deviata sulla corsia libera.

Dalle 21 del 29 luglio alle ore 5 del 30 luglio sarà invece chiusa l’intera carreggiata in direzione A8 nel tratto compreso tra lo svincolo di Busto Arsizio Nord e di Busto Arsizio – Solbiate Olona (dal km 0,500 al km 3,400). Durante la chiusura il traffico in direzione A8 sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Busto Arsizio Nord con transito sulla statale 33 verso Busto Arsizio fino all’incrocio con via Firenze, proseguimento su via Fagnano fino alla rotatoria di viale Malpensa e successiva reimmissione sulla statale 336.