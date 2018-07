A Ispra torna lo Street Food Festival

Il 20, 21 e 22 luglio approda per la seconda edizione a Ispra sul Lungo P.le Cesare Rapazzini la grande furbanesta dello Street Food. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione. Oltre 15 food truck veri e propri ristoranti su ruote che offrono cucina gourmet alla portata di tutti.

Un evento a cura di Chocolat Pubblicità, realizzato in collaborazione con Pro Loco Ispra all’interno del Parco Golfo della Quassa e con il patrocinio del Comune di Ispra. Un grazie speciale al nostro partner Acqua San Bernard che con la lua presenza contribuisce a dare sempre maggiori contenuti e qualità all’evento.

Una grande festa quindi con i migliori food truck su ruota, altissima qualità del cibo e delle materie prime utilizzate, ottimo rapporto qualità/prezzo della proposta gastronomica ma soprattutto tanto divertimento, sono gli ingredienti di questa seconda edizione isprese il tutto con ingresso libero e gratuito e con orario continuato.

I FOOD TRUCK

Tante le novità quest’anno a partire dai truck food, sempre più selezionati e ricercati, la lista dei partecipanti a Ispra Lake Street Food Festival spazia tra specialità regionali e internazionali si parte del nostrano raviolo di Sesto Calende con C’è Pasta per Te, passando per gli hamburger di fassona piemontese di Piemunt Burger, di chianina toscana di BBQ Valdichiana, per gli arrosticini abruzzesi di Apetitosa, i cartocci di pesce fritto e la paella di Patatruck, passando per lo gnocco fritto di Gnoc e Lambrosc, le focacce farcite di Grano Puro, ma anche cannoli siciliani, la mitica picanha di Picanhas Cube o i churros di Churritos e anche la tagliata di chinina di Chioscando la Bufala in Carroza e le specialità USA del mezzo più strepitoso che abbiate mai visto il Menny’s che farà anche da palcoscenico alla grande musica di Urban & Lake Street Food Festival.

LA MUSICA

Ispra Urban & Lake Street Food Festival non è solo food, ma anche musica e divertimento. Si parte venerdì 20 luglio alle ore 21.30 con Trash Milano, Special Guest dopo le trasmissioni Mai Dire TV, Mai Dire Goal, Supercalssifica Show, Costanzo Show, I favolosi Anni ’80, Gianni Drudi con Facciamo Barakka, perché l’estate senza Gianni Drudi sarebbe come il pranzo di Natale senza il panettone! Sabato 21 luglio aperitivo live a bordo spiaggia con il 3ioGino Blues & Rock Band un Power Rock Blues Trio, Electric Jam & Evergreen Rock anni ‘60 e ‘70 con “groove and feeling”. Alle ore 21.00 la grande festa con gli amici di SandoParty. Si chiude domenica con la musica su vinile di Dj Marvin, un vero e proprio juke box umano che accontenterà tutte le età per due ore di super revival in vinile a partire dalle 20.00.

PER I BAMBINI

Esibizioni di Artisti di Strada, laboratori ed esibizioni di giocoleria, giochi e tanto divertimento.

INFO IN BREVE

DOVE:

Ispra, Lungolago Piazzale Cesare Rapazzini

ORARI:

Venerdì 20 luglio dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato 21 luglio dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica 22 luglio dalle 11.00 alle 23.00.

DOVE PARCHEGGIARE P1 Via Milano (350mt) – P2 Via Luigi Cadorna (250mt) – P3 Villa Quassa (200mt)

P4 Piazza Firenze (650mt) – P5 Via Tullio del Grande (400mt) – P6 Piazzale Olimpia (850mt) – P7 Piazzale Dante Alighieri

INGRESSO GRATUITO

Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/events/2093642550880063/