La Casmo è pronta: al timone c’è Michele Arbore

La prima squadra della Casmo è pronta. Una rosa rinforzata e ambiziosa, affidata alle sapienti mani di mister Michele Arbore, 53 anni, reduce da quattro anni al Varano fatti di tanto lavoro e parecchie soddisfazioni.

Arriva a Casciago con un gruppo di giocatori che lo hanno seguito, calciatori di categoria ambiti da tante squadre, ma che hanno voluto seguire il loro allenatore e ricreare un gruppo che si è tolto parecchi sfizi negli anni: ecco dunque in maglia Casmo i difensori Sgarbi, Compagnoni e Arbore (Matteo, figlio del mister), i centrocampisti Pop e Santoro e la punta Rossano, autore di ben 17 reti nell’ultima stagione. Con loro le due “perle” del mercato casciaghese sono gli attaccanti Zago e Mendoza Vera, entrambi dalla Malnatese. Arrivano anche gli svincolati Resta (portiere), Demaria e Pascazio (attaccanti), oltre alle conferme importanti di Luca Dosi e Bianchi in difesa e di Cristofoletti, Coser e Poma a centrocampo. Torna a giocare anche il gioiellino di casa Casmo, Perri, fermo per metà della scorsa stagione. Con lui aggregati alla prima squadra ci sono anche Stefano Dosi, Spezzi, Antoniacomi, Malnati e Zuhir dalla Juniores, oltre al portiere Magnoli e al difensore Caturano.

«Sul gruppo proveniente dal Varano ho poco da dire, se non che sono felicissimo che abbiano voluto abbracciare questo nuovo progetto insieme a me e al mio secondo Davide Perego – commenta mister Arbore -. Sono ragazzi che avevano anche richieste da altre squadre e in altre categorie, ma ha vinto la forza del gruppo e la voglia di lavorare ancora insieme. A Varano sono stato quattro anni, sono arrivato con una società agli inizi di un percorso e siamo arrivati fino ai playoff, persi in finale contro la corazzata San Michele nel 2016/2017: siamo poi stati ripescati, ma la dirigenza scelse di restare in Terza e non fare il salto in Seconda, complicando un po’ i piani dello scorso campionato, concluso comunque al 9°/10° posto pur se tra mille difficoltà».

«Con la Casmo “flirtiamo” già da un paio d’anni, ed ora c’è l’occasione di cominciare una nuova stagione insieme – spiega Arbore -. L’approccio e le prime sensazioni sono ottime: la presidente Orlandi e il suo vice Luca Santarsia mi hanno dato carta bianca, accontentandomi in tutto e ho subito trovato sintonia di vedute con l’allenatore della Juniores, Scaglia. Sono molto contento dei ragazzi che ho a disposizione, credo sia una rosa valida e competitiva, con la quale cercheremo di fare bene e migliorare il risultato della passata stagione. Le parole però servono a poco, contano i fatti e il lavoro, oltre naturalmente al risultato del campo. Non mi fisso obiettivi minimi o massimi, non è nel mio stile: predico umiltà e penso di essere apprezzato nell’ambiente per questo mio modo di lavorare e pensare. A Casciago c’è anche Michele Guariento, direttore sportivo della Casmo, con cui ho giocato per dieci anni alla Ternatese: ci ritroviamo dopo tanto tempo e ne sono felice. La rosa è fatta al momento di 24 elementi, contando anche i giovani aggregati sui quali punto molto, ma che devono avere pazienza: valorizzarli è uno degli obiettivi che ci poniamo. Cosa manca? Un altro portiere e un elemento a centrocampo, senza fretta».

LA ROSA DELLA CASMO 2018/2019

Portieri: Magnoli, Resta (svincolato)

Difesa: Bianchi, Caturano, Compagnoni (dal Varano), Dosi Luca, Dosi Stefano (dalla Juniores), Sgarbi (dal Varano), Spezzi

Centrocampisti: Antoniacomi, Arbore Matteo (dal Varano), Coser, Cristofoletti, Perri, Poma, Pop (dal Varano), Santoro (dal Varano)

Attacco: Demaria (svincolato), Malnati, Mendoza Vera (dalla Malnatese), Pascazio (svincolato), Rossano (dal Varano), Zago (dalla Malnatese), Zuhir (dalla Juniores)

Allenatore: Michele Arbore