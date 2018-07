“La città sepolta”, il nuovo libro di Luigi Nastasi

Un libro ambientato in uno dei momenti più dolorosi per il nostro paese, che ripercorre la ricostruzione, ma non la rinascita, di Messina. L’opera verrà presentata al Mondadori bookstore di Varese in Via Emilio Morosini 10 alle 18,00.

Con “La città sepolta” Luigi Nastasi vuole condurre i lettori attraverso le macerie della città di Messina, distrutta dal disastroso terremoto del 1908. Durante la ricostruzione e il periodo tra le due Guerre mondiali si seguiranno le vicende delle famiglie Arcuri e Raciti. Il bisogno di restare nella propria terra e ricostruirne la cultura si scontra con la curiosità di conoscere il mondo al di fuori della Sicilia.

Luigi Nastasi, nato a Messina nel 1942, si è trasferito a Varese, dove vive e lavora dal lontano 1966. Dottore Commercialista per professione, scrittore e poeta per vocazione, ha già pubblicato con Albatros una raccolta di poesie dedicate alla sua Sicilia dal titolo Emozioni in prosa e poesia e due romanzi brevi.