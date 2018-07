La convenzione tra Comune e Varese Calcio è pronta

Domani mattina – sabato 7 luglio, ore 9 – a Palazzo Estense i rappresentanti dell’amministrazione comunale e quelli del Varese Calcio firmeranno in via definitiva la convenzione per l’utilizzo dello stadio “Franco Ossola”.

L’accordo è la cosiddetta “soluzione ponte” proposta dal Comune qualche giorno fa: si tratta di un accordo annuale che permetterà allo società sportiva di utilizzare l’impianto di Masnago (senza il quale il Varese non avrebbe potuto iscriversi né presentare domanda di ripescaggio in D) per la stagione 2018/19.

La volontà delle due parti è quella di allungare successivamente la convenzione, ma intanto da un lato Palazzo Estense ha tempo di conoscere meglio i nuovi “inquilini” e dall’altro il club può dedicarsi a risolvere i tanti problemi che mette sul piatto una rifondazione come quella in corso. La parola “fine” sulla questione stadio è possibile grazie al fatto che il Varese ha saldato il debito pregresso, circa 30mila euro, con il Comune per l’utilizzo del centro sportivo delle Bustecche, il cosiddetto “Varesello”. Proprio ieri, prima della conferenza stampa del nuovo allenatore Domenicali, avevamo anticipato l’avvenuto pagamento.

«L’incontro di ieri sera (giovedì ndr) è stato lungo ma è servito a completare ogni dettaglio della convenzione» spiega un soddisfatto Claudio Benecchi. «Questo è un altro passo avanti fatto con serietà e con soddisfazione reciproca, sia nostra sia dell’amministrazione».