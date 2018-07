La cooperativa Solidarietà e Servizi inaugura la nuova sede

La Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi ha inaugurato la sua nuova sede in Viale Toscana a Busto Arsizio, il 25 luglio 2018. Dalla sua nascita, nel 1979, la cooperativa si pone come obiettivo l’inserimento nel mondo del lavoro di persone diversamente abili o svantaggiate, offrendo diversi servizi e puntando sempre sul potenziamento dell’autonomia e dignità umane. Questi i punti trattati all’inaugurazione, che, apertasi con la celebrazione della Santa Messa da parte di Don Francesco, ha visto intervenire alcune delle personalità più rilevanti della cooperativa e del territorio, come Domenico Pietrantonio, presidente del consiglio di gestione, Filippo Oldrini, responsabile dell’area del lavoro, Giancarlo Leuzzi, amministratore delegato di ALAN s.r.l., Michele Graglia, presidente LIUC, Paolo Fumagalli, presidente della Cooperativa, nonché i sindaci di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli e di Castellanza, Mirella Cerini. Hanno inoltre preso parola alcuni utenti diversamente abili che da anni lavorano al centro, parlando con gratitudine delle opportunità che il progetto ha aperto loro.

Il nuovo capannone di 2.500 metri quadri che la cooperativa ha acquistato da ALAN s.r.l. si trova proprio in un’area contigua all’azienda stessa, con la quale sono attivi vari servizi di collaborazione lavorativa. Lo scopo principale della nuova sede è infatti logistico: permettere agli utenti del centro di svolgere le loro attività in un unico luogo, superando il precedente problema di spostamenti e perdite di tempo. Infatti, come sottolineato da Oldrini, la logistica intelligente del centro vedrà al piano terra l’area lavoro, dove si svolgeranno attività di gestione documentale, call center, rigenesi, assemblaggio per importanti aziende come Mediobanca, Dolce & Gabbana, Vodafone, Wind e Fastweb. Al primo piano invece opererà il Centro Socioeducativo di Servizio di Formazione al Lavoro.

«Far incontrare autonomia e lavoro per sviluppare le autonomie dopo l’attività lavorativa», questo uno degli obiettivi che Oldrini e i lavoratori della cooperativa si pongono e sperano di realizzare grazie al nuovo progetto, che vedrà la collaborazione di circa 120 persone, tra utenti portatori di disabilità, educatori e volontari. Un’autentica sfida, come definita da Paolo Fumagalli, che però porterà alla «valorizzazione della singola persona, unica ed irripetibile».

La presentazione del nuovo capannone ha anche visto l’intervento del sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, che ha mostrato la propria gratitudine e soddisfazione nei confronti dei collaboratori del centro e degli utenti che vi lavorano, lodandone le abilità, serietà e il contributo per la collettività. «Un grande lavoro per la città di Busto Arsizio»: questo il merito che va ai lavoratori della cooperativa secondo il primo cittadino.

Alla presentazione del progetto è seguita la benedizione del centro e la visita ai locali del capannone, guidata dagli educatori e collaboratori della cooperativa, che hanno presentato le attività che svolgeranno a partire dal 27 di agosto, quando il trasferimento sarà effettivo. Inoltre nelle aree lavoro, alcuni degli utenti con disabilità hanno mostrato le loro attività spiegandole agli ospiti dell’evento, che si è infine concluso con un aperi-cena.

Il motto della cooperativa, “mai più soli…insieme ci riusciamo” si è davvero concretizzato nell’apertura della nuova sede: ci sono riusciti e ci riusciranno, soprattutto se daremo loro una mano, come auspicato dal Presidente Fumagalli. I gesti che possiamo fare sono semplici: azioni di volontariato a partire da settembre (servono per esempio volontari per il trasporto) o donazioni.