La discussione finisce con una coltellata: ferito un 24enne

Un ragazzo di 24 anni di nazionalità rumena è stato soccorso e ricoverato in ospedale colpito da una coltellata a un braccio.

E’ successo ieri sera a Induno Olona, attorno alle 22.30 nella zona della stazione.

Secondo quanto ha riferito lui stesso ai Carabinieri, il ragazzo è stato aggredito durante una iscussione sfociata in una rissa. Ferito al braccio e sanguinante, il giovane è fuggito e ha chiesto aiuto in un locale della zona. Qui è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Varese, intervenuti sul posto con il supporto dell’automedica, e poi trasferito in codice rosso all’Ospedale di Varese.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Varese, che già nell’immediatezza dei fatti hanno avviato ricerche in paese per individuare gli aggressori.