La festa di Bizzozero apre con la donazione di una nuova ambulanza

E’ un sogno nel 2018 diventato realtà quello dell’Associazione Club Bizzozero onlus che, al termine di un progetto triennale, donerà un’ambulanza attrezzata al Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.

Il mezzo di soccorso, del valore di 80mila euro, è stato ottenuto grazie agli utili della Festa di Ferragosto: la kermesse che nel Parco comunale di larggo Gajard a Bizzozero allieta da decenni con allegria, buona cucina e ballo all’aperto di giorni l’estate dei varesini.

L’ambulanza verrà ufficialmente consegnata a Angelo Bianchi, presidente C.R.I. Varese, venerdì 27 luglio al termine della S. Messa che ogni anno precede l’inizio della manifestazione, programmata per le 19.

«Finalmente è realtà! – Ha commentato Stefano Frattini, presidente del Club Bizzozero – Tre parole emblematiche di quello che è la nostra Associazione e delle splendide persone che giornalmente la vivono. Persone semplici ma decise e sempre disponibili. Volevamo donare un’ambulanza e ora il nostro sogno si è realizzato. Non è stato semplice, visto il forte impegno finanziario richiesto ma chi ha coraggio, determinazione e anche un po’ di spregiudicatezza raggiunge sempre l’obiettivo. Non posso quindi fare altro che ringraziare tutti e in pari misura i collaboratori che lavorano alla festa di ferragosto, tutti coloro che affollano la Festa ogni sera».

L’Associazione Club Bizzozero Onlus nacque nel lontano 1974 quando un piccolo gruppo di tifosi bizzozeresi del Varese Calcio, di ritorno da una trasferta, dette vita al “Club Varese sez. Bigiogiar” decidendo poi di ritrovarsi – in vista del campionato successivo – a pranzare insieme in occasione del Ferragosto dietro all’allora supermercato GS di Bizzozero. Nacque lì l’idea di organizzare una piccola festa campestre a scopo benefico da svolgersi ogni anno nei giorni del Ferragosto, manifestazione da allora ripetuta fino al 2000 sotto la gestione del Club. Negli anni successivi il sodalizio assunse l’attuale denominazione (Associazione Club Bizzozero onlus n.d.r.) continuando ad organizzare la festa e tenendo sempre fede allo scopo prioritario dell’associazione di devolvere in beneficenza gli utili dell’iniziativa. Nel 2017 sono stati devoluti in beneficienza 33.200 euro (l’anno prima € 41.200), 28.000 dei quali per il “progetto ambulanza”.

L’AMBULANZA ARRIVA CON LA NUOVA FESTA

L’ambulanza arriva a un passo dall’inizio della nuova edizione della festa, previsto per il pranzo di domenica 29 luglio.

Particolarmente ricco e variegato il programma della “Festa di Ferragosto 2018” che prenderà il via domenica 29 luglio a pranzo per concludersi giovedì 16 agosto: festa ben nota per il fatto che è aperta pranzo e cena tutti i giorni per tutta la durata della manifestazione, prevede anche ballo con orchestra tutte le sere a partire dalle 21.

Dopo il successo dello scorso anno, confermata la “Serata Rock-Blues” che, lunedì 30 luglio, vedrà esibirsi sul palco di l.go Gajard due artisti bizzozeresi: Davide “lupo” Paraluppi con il Trio Lupo e Marco “crazy legs” Terminio con i Fever (nell’occasione, extra menù “Birra & Hot dog”).

Nelle serate del 3, 10 e 12 agosto il consueto menù sarà arricchito da piatti tipici rispettivamente della Valtellina, del Tirolo e della Lombardia.

Altro appuntamento a cui non si può assolutamente mancare sarà il “Pranzo di Ferragosto”, in programma mercoledì 15 alle 12.15 e da sempre “tutto esaurito”.

In evidenza anche le serate di: mercoledì 8, quando si esibirà a Bizzozero l’orchestra Marco e il Clan e lunedì 13, quando sarà alla Festa Matteo Tarantino con la sua orchestra spettacolo.

Giovedì 16, serata conclusiva della manifestazione, alle 22 estrazione della lotteria, che quest’anno ha come primo premio un Buono vacanza del valore di 2.000 euro.