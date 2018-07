La fibra ottica di Open Fiber arriverà anche in area industriale

Anche nell’area industriale di Sacconago arriverà la fibra ottica. Il grande distretto industriale di Busto Arsizio era stato infatti inizialmente dimenticato nel progetto di Open Fiber per cablare con fibra ottica tutta la città.

Un progetto enorme, con una rete da oltre 17.000 chilometri che porterà la rete fin dentro le utenze e che consentirà di navigare su internet a velocità fino ad un gigabit al secondo, che però inizialmente non aveva preso in considerazione l’area produttiva di Sacconago. Ma ora la rete di cavi viaggerà anche sotto quell’area.

Ad annunciarlo è l’assessore Paola Magugliani che a margine delle presentazione del Manifesto per Busto ha spiegato come «siamo riusciti a far inserire anche l’area industriale nel progetto di Open Fiber. Con quelle velocità tutta la zona diventerà ancora più competitiva e lo diventerà con un grande investimento che però costerà zero al comune».