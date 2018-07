La Finestra va a gonfie vele con Pegaso

“La Finestra” va a gonfie vele e, per una volta, non è per modo di dire. Sabato 14 luglio le ragazze e i ragazzi de “La Finestra”, il centro di Malnate dove trovano accoglienza e occupazione le persone diversamente abili del territorio, hanno vissuto una giornata speciale.

Salpando dal porto di Luino, gli istruttori del Club Velico Pegaso (storico circolo UISP di Malnate) hanno fatto provare la navigazione a vela a quelli che ormai sono diventati amici e appassionati sostenitori dell’andar per lago con la forza del vento.

Ogni anno si ripete l’appuntamento tra La Finestra e Pegaso Vela, ed anche in questa occasione, come avviene ormai da molti anni, l’emozione di ritrovarsi e di stare insieme sulle acque del nostro bel lago la fa da padrona.

Pegaso ha compiuto di recente i suoi trenta anni di attività, la collaborazione con “La Finestra” non è mai venuta meno, e la gioia di ritrovarsi è sempre tanta, da entrambe le parti.

«Un ringraziamento sincero – commentano gli organizzatori di questa giornata di sport – va a tutti coloro che hanno reso serena e lieta la giornata, in particolare un ringraziamento va a Maria Grazia Panigata, presidente del Centro, ai suoi educatori, agli istruttori di Pegaso Vela, e soprattutto alle ragazze ed ai ragazzi che, a volte anche a costo di sforzi e di impegno non da poco, hanno veleggiato con loro. Un grazie anche ai volontari che da entrambe le parti hanno profuso i loro sforzi, all’Amministrazione Comunale di Luino ed all’Autorità di bacino che hanno consentito la sosta delle imbarcazioni nelle posizioni più agevoli per l’imbarco, a Giacomo Paleni, Presidente della UISP provinciale, che ha sostenuto l’iniziativa ed al titolare del chiosco “Il Faro” che ha ospitato la numerosa compagnia con il suo consueto garbo».